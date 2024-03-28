Новыми саженцами заменят старые и больные деревья, которые могли навредить посетителям.

Новыми саженцами заменят старые и больные деревья, которые могли навредить посетителям.

В Омске на правой стороне озера в парке им. 30-летия ВЛКСМ снесли аварийные и больные деревья. Предварительно их обследовали агрономы парка и специалисты Управления дорожного хозяйства и благоустройства. Разрешение на снос выдала коллегиальная комиссия администрации по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений.

Обязательным условием сноса является высадка новых деревьев около котлована. Как сообщили в мэрии, всего там появится 300 саженцев.

– В этом году – во второй половине апреля и осенью – мы планируем высадить около 300 деревьев и кустарников лиственных и хвойных пород: дуб, ель голубая, ель сибирская, лиственница, сосна обыкновенная, миндаль степной, боярышник рассеченнолистный, пузыреплодник калинолистный, лох серебристый и т. д., – отметила агроном парка Ирина Турская.

Сотрудники УДХБ и волонтеры каждый год высаживают в парке деревья и кустарники. В 2023 году там появилось 50 новых лип, 30 колючих елей, 25 черешчатых дубов, 23 сибирские пихты, 20 сибирских лиственниц, 10 голубых елей, а также черемуха, бархат амурский, пузыреплодник калинолистый, спирея японская, бересклет европейский, дейция, миндаль степной, дерн белый и боярышник.