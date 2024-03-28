Уголовное дело возбудили по статье «Халатность». Следователи намерены найти виновных.

Уголовное дело возбудили по статье «Халатность». Следователи намерены найти виновных.

После доследственной проверки, которую омские следователи начали вчера, 27 марта, из-за нападения стаи собак на 9-летнюю девочку возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Напомним, инцидент произошел 25 марта во дворе дома на улице Стальского, 8. Бродячие псы напали на школьницу, причинив ей телесные повреждения.

– В настоящее время по инициативе следствия приняты меры к отлову животных. В ходе следствия будут выяснены все обстоятельства и причины случившегося, а также установлены виновные лица, ответственные за отлов безнадзорных животных и обеспечение безопасности граждан, – рассказали в пресс-службе СУ СК России по Омской области.

Кроме того, в мэрии города заявили, что в этом году бригады отлова муниципального приюта для животных уже пять раз выезжали по адресу, где случилось нападение.