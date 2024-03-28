Уголовное дело возбудили по статье «Халатность». Следователи намерены найти виновных.
После доследственной проверки, которую омские следователи начали вчера, 27 марта, из-за нападения стаи собак на 9-летнюю девочку возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Напомним, инцидент произошел 25 марта во дворе дома на улице Стальского, 8. Бродячие псы напали на школьницу, причинив ей телесные повреждения.
– В настоящее время по инициативе следствия приняты меры к отлову животных. В ходе следствия будут выяснены все обстоятельства и причины случившегося, а также установлены виновные лица, ответственные за отлов безнадзорных животных и обеспечение безопасности граждан, – рассказали в пресс-службе СУ СК России по Омской области.
Кроме того, в мэрии города заявили, что в этом году бригады отлова муниципального приюта для животных уже пять раз выезжали по адресу, где случилось нападение.