Омск-Информ
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·Происшествия

Сотрудники Следственного комитета уже выехали на место происшествия.
Следственный комитет по Омской области начал доследственную проверку нападения стаи собак на 9-летнюю девочку. О происшествии омичи сообщили в соцсетях. Сообщается, что животные терроризируют жителей домов на улице Стальского уже не первый год.
В ведомстве отметили, что следователи уже выехали на место происшествия. После проведения проверки действиям ответственных лиц будет дана оценка, возможно возбуждение уголовного дела за халатность.
·Происшествия

Сотрудники Следственного комитета уже выехали на место происшествия.
Следственный комитет по Омской области начал доследственную проверку нападения стаи собак на 9-летнюю девочку. О происшествии омичи сообщили в соцсетях. Сообщается, что животные терроризируют жителей домов на улице Стальского уже не первый год.
В ведомстве отметили, что следователи уже выехали на место происшествия. После проведения проверки действиям ответственных лиц будет дана оценка, возможно возбуждение уголовного дела за халатность.