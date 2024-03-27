Инцидентом уже заинтересовалась прокуратура, которая начала проверку.

Инцидентом уже заинтересовалась прокуратура, которая начала проверку.

Омичи вновь пожаловались на стаи собак, которые нападают на детей. По словам местных жителей, животные уже несколько лет терроризируют дворы домов № 10 и 8 на улице Стальского. Омичи отмечают, что в КТОСе по месту жительства заявляют, что все собаки чипированы и их невозможно отловить, поскольку они убегают.

– Девочка 9 лет просто вышла во двор гулять! На ребенка налетели 3 собаки, облаяли, одна прокусила ножку! Теперь лечим раны, ставим агрессивные уколы, стараемся справиться с испугом, – говорится св сообщении, размещенном в одном из пабликов.

На ситуацию уже отреагировали в прокуратуре Ленинского округа. Надзорное ведомство проведет проверку и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.