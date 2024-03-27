Местные жители часто вызывают бригады, а их соседи строят будки и подкармливают животных.

Местные жители часто вызывают бригады, а их соседи строят будки и подкармливают животных.

Руководство муниципального приюта связалось с родителями девочки, которую покусала собака на улице Стальского в Ленинском округе. Семье предложили помощь, а на место, где произошел инцидент, отправили специализированную бригаду для их отлова.

В мэрии отметили, что бригады отлова Муниципального приюта для животных в этом году уже пять раз выезжали по адресу Стальского, 8 и 8/1. Поймали одно животное. Остальные собаки были с бирками и не проявляли агрессии. Таких собак нельзя отлавливать по закону.

– Еще важный момент – это противостояние жильцов домов по ул. Стальского: одни прикармливают собак, строят им будки и пр., другие – напротив, постоянно вызывают бригады для отлова, – сообщили в мэрии.

В июне прошлого года после обращения жителей около домов демонтировали временные будки без владельцев, созданные из строительных отходов. Неподалеку регулярно прикармливали бездомных собак. Этим жители близлежащих домов занимаются и сейчас.

Ежедневно в муниципальный приют поступает несколько десятков заявок на отлов. Когда отработать все звонки за один день не получается, в приоритетном порядке сотрудники выезжают туда, где заметили агрессивных особей. С завтрашнего дня в Омске организуют дополнительные рейды по отлову опасных безнадзорных собак.

Для отлова бездомных собак нужно обращаться в КТОС или управляющую компанию. Если животные агрессивны, можно сразу звонить в единую диспетчерскую службу города по телефону: 78-78-78.