МегаФон провел технические работы в четырех населенных пунктах с вековой историей. Местные жители уже почувствовали изменения.

МегаФон провел технические работы в четырех населенных пунктах с вековой историей. Местные жители уже почувствовали изменения.

Более 7 тыс. жителей Омской области могут более комфортно пользоваться звонками по технологии VoLTE и мобильным интернетом четвертого поколения от МегаФона. Оператор реализовал программу рефарминга в сельской местности – теперь базовые станции одновременно обслуживают больше пользователей, а скорость передачи данных увеличилась на треть.

Технические работы проводились в четырех населенных пунктах. Самые малочисленные из них – Валуевка Тюкалинского района и Царицыно Калачинского района. Улучшение качества сотовой связи в смартфонах почувствовали более тысячи человек, проживающих в этих селах. Высокоскоростной мобильный интернет поможет им разнообразить свой досуг, получить новые знания или найти удаленную работу.

В селах Оконешниково одноименного района и Мангут Называевского района, где проживает более шести тысяч человек, инженеры МегаФона также сделали апгрейд базовых станций, чтобы расширить цифровые возможности пользователей. Жители могут чаще звонить по видеосвязи родным, смотреть фильмы в высоком разрешении, использовать современные сервисы, которые требуют стабильной скорости передачи данных и малого времени отклика сети.

– Рефарминг – это перевод частот из сетей стандартов 2G и 3G в современный стандарт 4G (LTE). За счет расширения популярного диапазона 2100 МГц мы увеличили емкость сети и скорость передачи данных на треть. Грамотное перераспределение частот обеспечивает высокие скорости мобильного интернета, что необходимо на фоне растущего потребления трафика. С начала года наши абоненты в этих селах «прокачали» на 60 % больше гигабайт, чем за аналогичный период прошлого года, – рассказал директор МегаФона в Омской области Игорь Беззубкин.

Также развитие инфраструктуры позволило организовать в этих поселениях более стабильный голосовой сигнал VoLTE, отличающийся чистым звуком и мгновенным соединением. Доступ к технологии дает возможность одновременно пользоваться интернетом и вести диалог с собеседником по телефону без потери качества.

ПАО «МегаФон»