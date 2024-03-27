Женщина посетила Всероссийскую ярмарку вакансий и вскоре нашла работу по специальности.

Женщина посетила Всероссийскую ярмарку вакансий и вскоре нашла работу по специальности.

Супруга бойца СВО Юлия Матюшенко, живущая в Кормиловском районе, обрела новую работу. Имея высшее экономическое образование, женщина работала лаборантом, но всегда мечтала трудиться по своей специальности. В начале прошлого года она посетила Всероссийскую ярмарку вакансий, которая проходила в местном отделении кадрового центра «Работа России». Там ей предложили переобучение и заключение соцконтракта по поиску работы.

– Основная трудность в специальности лаборанта для меня была не только в невеликой зарплате, но и в том, что иногда приходилось работать по ночам. У меня две дочки дошкольного возраста, очень хотелось уделять им больше времени. Когда мужа мобилизовали в зону проведения СВО, дети почти постоянно были у нашей бабушки. И я поняла, что мне нужна другая работа, – рассказала Матюшенко.

Соцконтракт предусматривал финансовую поддержку в размере более 59 тыс. рублей, а также профессиональное переобучение по специальности «бухгалтер». Благодаря этой поддержке Юлия смогла найти работу ведущего специалиста комитета финансов администрации Кормиловского муниципального района.

– Я очень благодарна специалистам комплексного центра и центра занятости Кормиловского района за огромную помощь и внимание к проблемам моей семьи. Они помогли мне обрести уверенность в завтрашнем дне. Я смогла не только повысить уровень своих знаний и получить работу по специальности, но и улучшить материальное положение. И, что немаловажно, у меня появилось намного больше времени, чтобы быть вместе с дочками, – отметила женщина.

Не только Юлия, но и другие жители Кормиловского района активно заключают соцконтракты по поиску работы. Всего за первый квартал этого года было подписано 12 соглашений о социальной поддержке в этом направлении.

Отметим, что первый этап всероссийской ярмарки пройдет 12 апреля в Омске. Кадровый центр «Работа России» на улице 70 лет Октября, 25, корпус 2, откроет свои двери в 10:00. В этот же день ярмарка вакансий начнется во всех центрах занятости муниципальных районов области. Она предоставит возможность соискателям и работодателям из различных отраслей, таких как ОПК, IT, транспорт, агропромышленный комплекс, образование, социальная сфера, здравоохранение, культура и другие, встретиться и найти взаимовыгодные варианты сотрудничества.