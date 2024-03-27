Но задержки некоторых рейсов составили 7–8 часов.

Но задержки некоторых рейсов составили 7–8 часов.

Расписание Омского аэропорта вошло в привычный график. Все самолеты, которые утром из-за тумана не смогли долететь до Омска, удачно приземлились.

Задержка рейса из Санкт-Петербурга и самолета «Победы» из Москвы составила почти 6 часов, примерно на столько же позже прилетел самолет из Иркутска, которому пришлось ждать в Новосибирске, пока рассеется туман. Там же дожидался хорошей погоды один из московских рейсов. Он прилетел в Омск на 7 с лишним часов позже, чем по расписанию. Самое большое опоздание было у лайнера «Аэрофлота» из Москвы – около 8,5 часа.

Вылет обратных рейсов был примерно с такими же задержками по времени. Самолет «Аэрофлота», к примеру, вылетел не в 5:40, а в 14:26. Остальные задержавшиеся лайнеры также покинули Омск.