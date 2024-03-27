Задерживаются самолеты из Москвы, Санкт-Петербурга и Иркутска. Два рейса отправлены в Новосибирск.

Задерживаются самолеты из Москвы, Санкт-Петербурга и Иркутска. Два рейса отправлены в Новосибирск.

Омский аэропорт сегодня утром сообщил о том, что из-за тумана и ограничение видимости до 250 метров задерживаются на прилет и вылет сразу 5 рейсов.

Это рейс Санкт-Петербург – Омск – Санкт-Петербург авиакомпании «Россия». Он должен был прилететь еще в 4:25, но его приземление в Омске ожидают в 9:55. Сейчас самолет в пути.

Задерживаются сразу три рейса из Москвы, которые после прилета должны взять обратный курс на столицу. Это лайнеры авиакомпаний «Сибирь», «Победа» и «Аэрофлот».

Также вовремя не прилетел самолет «Норд Стара» из Иркутска. Для ожидания стабилизации погодных условий он отправлен в Новосибирск, как и рейс «Сибири» из Москвы.