Об этом рассказали в пресс-службе областного правительства. Увеличение планируется в этом году.

Об этом рассказали в пресс-службе областного правительства. Увеличение планируется в этом году.

В Омской области начали готовится к проведению весенних полевых работ. Как заявили в пресс-службе областного правительства, в этом году посевная площадь региона увеличится на 13 тыс. га. Кроме того, аграрии сделают акцент на высев семян отечественной селекции.

– Все районы уже активно ведут подготовку к предстоящей посевной кампании. Посевная площадь в этом году составит около 2,9 млн га – это на 13 тыс. га больше, чем годом ранее. Планируется увеличение посева рапса на 14 тыс. га, яровых зерновых и зернобобовых на 3,5 тыс. га и кормовых на 5 тыс. га. Одним из важных факторов получения достойного урожая является хорошее материально-техническое оснащение хозяйств, – рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа.

Аграрии планируют приступить к полевым работам в традиционные сроки и закончить посев в начале июня.