Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города. Работы будут проходить в два этапа. Начнутся они уже в середине апреля.

Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города. Работы будут проходить в два этапа. Начнутся они уже в середине апреля.

В Омске уже в середине апреля начнутся земляные работы на участке дороги по улицам 10 лет Октября – Сыропятский тракт. Как рассказали в пресс-службе мэрии, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» подрядчик до конца года расширит проезжую часть на участке от гипермаркета «Бауцентр» по улице 10 лет Октября до границы города.

– Протяженность первого этапа реконструкции улиц 10 лет Октября – Сыропятский тракт составляет почти четыре километра. Дорога станет шире, по центру устроят разделительную полосу, вдоль – линию наружного освещения, ливневую канализацию, тротуары и велосипедные дорожки. Подрядчик уже завершил разработку рабочей документации, продолжает подготовку зоны строительно-монтажных работ, – рассказал заместитель директора департамента строительства Михаил Сизов.

На объекте снесут дикорастущую поросль, а прилегающую территорию благоустроят и высадят декоративные кустарники. Также в рамках муниципального задания вдоль улиц 10 лет Октября и Сыропятский тракт специалисты УДХБ посадят 1500 деревьев и 15 тыс. кустраников ценных пород. Видовой состав растений будет выбран с учетом мнения агрономов.

Отметим, что реконструкция дороги по улицам 10 лет Октября – Сыропятский тракт пройдет в два этапа – от границы Омска до гипермаркета «Бауцентр» по улице 10 лет Октября и от «Бауцентра» по улице 10 лет Октября до путепровода по улице 10 лет Октября. Кроме того, движение всех транспортов во время работ будет сохранено.