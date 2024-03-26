Ракету установили на стартовом комплексе.
В Роскосмосе назвали дату первого запуска ракеты тяжелого класса «Ангара-А5», произведенную на омском заводе «Полет». Старт носителя с космодрома Восточный запланирован на 6–10 апреля. Решение о запуске будет принято после испытаний ракеты на стартовом комплексе.
– Сегодня на космодроме Восточный первая летная ракета космического назначения «Ангара-А5» вывезена на стартовый комплекс. С помощью транспортно-установочного агрегата ракета была доставлена из монтажно-испытательного корпуса и установлена на стартовом комплексе площадки 1А, – отметили в Роскосмосе.
Пуск «Ангары» даст старт летно-конструкторским испытаниям космического ракетного комплекса «Амур» с ракетами «Ангара» для будущей эксплуатации тяжелых ракетных комплексов. В Роскосмосе отметили, что «Ангара-А5» должна в ближайшем будущем заменить ракету-носитель «Протон-М», поскольку является более экологичной.