В январе в Омской области насчитали 1 818 093 жителя. Из них чуть более 476 тыс. проживают в сельской местности.

В январе в Омской области насчитали 1 818 093 жителя. Из них чуть более 476 тыс. проживают в сельской местности.

Омскстат представил информацию о численности населения в регионе в начале текущего года. Так, в январе в Омской области насчитали 1 818 093 жителя. Из них чуть более 476 тыс. проживают в сельской местности, более 1,3 млн человек – в городах. По сравнению с началом 2023 года численность населения в регионе сократилась на 13 971 человека.

Кроме того, в январе в области родилось 1166 детей, умерло за этот месяц 2316 человек. Естественная убыль населения на 1000 человек в январе составила –7,4.

В первый месяц года в регионе заключили 563 брака и совершили 715 разводов.