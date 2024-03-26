В регионе в этом году приемная компания в вузы начнется 20 июня.

В регионе в этом году приемная компания в вузы начнется 20 июня.

Глава регионального Минобра Иван Кротт рассказал, что приемная компания в вузы в этом году начнется 20 июня. Для абитуриентов в омских университетах подготовлено 9454 бюджетных места. Большая часть из них выделена на инженерное дело, технологии и технические науки (5391 место), образование и педагогические науки (1395 мест) и сельское хозяйство (662 места).

– Мы должны создать все необходимые условия для поступления. Количество бюджетных мест в этом году превышает 620,5 тысячи, важно реализовать удобную и прозрачную систему конкурса абитуриентов. Ключевой инструмент для решения этой задачи – суперсервис «Поступай в вуз онлайн». Необходимо также держать на контроле реализацию права на поступление в вузы участников СВО и членов их семей в рамках отдельной квоты, – заявил зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

С помощью сервиса «Поступай в вуз онлайн» заявление на поступление в вузы в прошлом году подали 2,2 млн абитуриентов по всей стране. В этом году это число должно увеличиться.