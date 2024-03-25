Омск-Информ
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·Общество

Исследования показали, что это рыболовный крючок, сделанный из кости животного.
Археолог из ОмГУ Ирина Шмидт исследовала костяной артефакт, который обнаружили на стоянке времен верхнего палеолита Черноозерье-II в Омской области, и выяснила, что это рыболовный крючок. Самой древней снасти из найденных в Западной Сибири примерно 12,5–13 тыс. лет.
Как сообщает портал N+1 со ссылкой на научный журнал «Краткие сообщения Института археологии», стоянка Черноозерье-II расположена в долине Иртыша в Саргатском районе. Там жили охотники-собиратели-рыболовы.
Похожие предметы сопоставимого возраста находили в других регионах, таких как Усть-Кяхта-17 и Усть-Кяхта-3 на юге Забайкалья.
1794
·Общество

Исследования показали, что это рыболовный крючок, сделанный из кости животного.
Археолог из ОмГУ Ирина Шмидт исследовала костяной артефакт, который обнаружили на стоянке времен верхнего палеолита Черноозерье-II в Омской области, и выяснила, что это рыболовный крючок. Самой древней снасти из найденных в Западной Сибири примерно 12,5–13 тыс. лет.
Как сообщает портал N+1 со ссылкой на научный журнал «Краткие сообщения Института археологии», стоянка Черноозерье-II расположена в долине Иртыша в Саргатском районе. Там жили охотники-собиратели-рыболовы.
Похожие предметы сопоставимого возраста находили в других регионах, таких как Усть-Кяхта-17 и Усть-Кяхта-3 на юге Забайкалья.
1794