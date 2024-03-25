Дорожные рабочие очищают ливневки, вывозят снег и откачивают воду.

Дорожные рабочие очищают ливневки, вывозят снег и откачивают воду.

Сотрудники УДХБ продолжают бороться с подтоплением города. Сегодня дорожные службы проводят работы на объездной дороге у «Континента», где ежегодно образовываются огромные лужи.

– На прошлой неделе были очищены головки водопропускных труб, сейчас продолжается вывоз снега вдоль дороги с зон ответственности УДХБ. Уже подготовлены мешки с песком, с помощью которых при необходимости будет сооружена дамба. Так как в этом году объемы снега и запасы воды в нем больше, чем в прошлом, специалисты не исключают возможности, что крайние меры все же понадобятся, – рассказали в мэрии.

Особое внимание уделяется вывозу снега с мест возможных подтоплений. На таких участках ежедневно трудятся 37 бригад.

Дорожники продолжают очищать ливневки, эти работы будут проводиться вплоть до середины апреля. Сегодня ливневые канализации очистят на улицах Перова, Степанца, Комарова, проспекте Маркса, улицах 1-я Трамвайная, лизы Чайкиной, Кирова, Красный Путь, Заозерная и 33-я Северная.

Омичи могут сообщить о подтоплении в Единую дежурно-диспетчерскую службу администрации города по телефону 78-78-78. Также можно обратиться в администрацию своего округа.