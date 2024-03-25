Венки и наградные букеты должны быть в хорошем состоянии и с живыми цветами. На это власти выделили почти полмиллиона.

Венки и наградные букеты должны быть в хорошем состоянии и с живыми цветами. На это власти выделили почти полмиллиона.

Правительство Омской области планирует закупить венки и наградные букеты. На это власти готовы потратить 463 тыс. рублей из областного бюджета. Информация появилась на сайте госзакупок.

Как говорится в документах, подрядчик должен привезти партиями наградные букеты, хвойные венки с живыми цветами, а также розы и гвоздики до конца года. Товар должен быть в хорошем состоянии, не увядший и не поврежденный.