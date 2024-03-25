Такие данные привели аналитики «РИА Новостей». В рейтинге по уровню зарплат в малых населенных пунктах Омская область заняла одно из последних мест.

Такие данные привели аналитики «РИА Новостей». В рейтинге по уровню зарплат в малых населенных пунктах Омская область заняла одно из последних мест.

Омская область стала аутсайдером рейтинга регионов по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах. В этом списке область заняла 68-е место. Данные приводит «РИА Новости».

По информации аналитиков, в прошлом году зарплата в малых и средних населенных пунктах региона составила в среднем 38 тыс. рублей. Сумма превышает стоимость фиксированного набора товаров и услуг в 2,06 раза. За год уровень зарплат увеличился на 14,2 %.

Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий, Ненецкий, Ханты-Мансийский и Чукотский автономные округа, а также Магаданская область. В среднем жители этих регионов получают от 117 тыс. до 129 тыс. рублей.