Он согласился убивать людей после разговора с неким «помощником проповедника».

Он согласился убивать людей после разговора с неким «помощником проповедника».

Появились видеозаписи допросов подозреваемых в теракте в «Крокусе». Их опубликовала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Один из задержанных мужчин рассказал, что прилетел из Турции 4 марта, потому что ему обещали полмиллиона рублей за убийство людей. Этому решению предшествовал разговор с неким «помощником проповедника».

Глава этой группы рассказал, что хотел работать в такси, но 10-12 дней назад в Telegram ему предложили другой вид деятельности.

Отметим, что сотрудники МЧС продолжают разбирать завалы на месте теракта и находить тела. Число погибших уже составляет 150 человек.