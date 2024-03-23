Музыканты присоединились к трауру в связи с терактом в Подмосковье.

Музыканты присоединились к трауру в связи с терактом в Подмосковье.

В связи с трагическими событиями в «Крокусе» группа 25/17 перенесла концерт, который должен был состояться завтра в Омске. Новую дату пока не назначили, о ней сообщат позже.

Ранее власти региона сообщили, что в эти выходные в театрах не будут показывать спектакли. Цирк также отменил выступления, а в парках решили не включать аттракционы.

Состоятся только некоторые спортивные соревнования. Однако они пройдут без торжественных открытий и зрителей.