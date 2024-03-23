Уже с утра некоторые кинотеатры открылись и начали принимать зрителей. Но все может поменяться.

Уже с утра некоторые кинотеатры открылись и начали принимать зрителей. Но все может поменяться.

Омские кинотеатры пока не отменяют сеансы из-за теракта в «Крокус Сити Холле». В некоторых из них сеансы начались уже в 9 часов утра, где-то они начнутся чуть позже.

Директор кинотеатров «Слава» и «Первомайский» Дмитрий Савельев сообщил РИА «Омск-информ», что такого решения не принято.

– Пока расписание не менялось. Сейчас консультируемся. Если примем какое-то решение, объявим об этом, – сообщил Савельев.

Один из руководителей кинотеатров «Маяковский» и «Кристалл» – Константин Красков также сообщил, что пока никаких изменений в расписании не произошло.

– Никто никаких сеансов в «Маяковском» и «Кристалле» не отменяет. Кинотеатры работают в обычном режиме, – заявил Константин Красков.

Другие кинотеатры, судя по всему, также ничего пока не отменяли.

Напомним, что губернатор Виталий Хоценко поручил ограничить в выходные дни массовые, развлекательные и культурные мероприятия.