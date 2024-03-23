Планировавшиеся на 23 и 24 марта мероприятия состоятся позже, но когда, точно неизвестно.

Планировавшиеся на 23 и 24 марта мероприятия состоятся позже, но когда, точно неизвестно.

После теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье и решением Министерства культуры РФ «об отмене всех культурно-массовых мероприятий», омский цирк сообщил о переносе выступлении, запланированные на сегодня и завтра. Новые даты пока не сообщают, но обещают, что все билеты будут действительны.

— Также вы сможете поменять билеты на удобные для вас день и время. Для этого необходимо обратиться в кассу цирка или по телефону и забронировать билеты на новую дату, — сообщили в цирке.

Чтобы вернуть деньги за билеты нужно отправить заявление на возврат по электронному адресу pay@ticket-place.ru. Деньги будут возвращать в кассе цирка.