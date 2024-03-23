По факту происшествия СК России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». Количество жертв может увеличиться.
Количество жертв террористической атаки в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» превышает 60 человек, сообщили в Следственном комитете. Представители ведомства, а также оперативные подразделения МВД и ФСБ ведут следственные действия на месте происшествия. Производится осмотр тел погибших.
- Предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 60 человек. К сожалению, количество жертв может увеличиться, - отметили в СК РФ.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт). С места преступления изымаются вещественные доказательства, в том числе оружие и боеприпасы, назначаются и уже проводятся все необходимые экспертизы, в том числе генетические, баллистические, дактилоскопические. Изымаются и изучаются записи с камер видеонаблюдения.
Атака террористов на «Крокус Сити Холл» была совершена вечером 22 марта. За несколько минут до концерта рок-группы «Пикник» в зал ворвались мужчины с автоматами и принялись в упор расстреливать зрителей. После этого они подожгли помещение и скрылись на легковом автомобиле. Сейчас ведется их поиск.