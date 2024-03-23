По факту происшествия СК России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». Количество жертв может увеличиться.

По факту происшествия СК России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». Количество жертв может увеличиться.

Количество жертв террористической атаки в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» превышает 60 человек, сообщили в Следственном комитете. Представители ведомства, а также оперативные подразделения МВД и ФСБ ведут следственные действия на месте происшествия. Производится осмотр тел погибших.

- Предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 60 человек. К сожалению, количество жертв может увеличиться, - отметили в СК РФ.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт). С места преступления изымаются вещественные доказательства, в том числе оружие и боеприпасы, назначаются и уже проводятся все необходимые экспертизы, в том числе генетические, баллистические, дактилоскопические. Изымаются и изучаются записи с камер видеонаблюдения.

Атака террористов на «Крокус Сити Холл» была совершена вечером 22 марта. За несколько минут до концерта рок-группы «Пикник» в зал ворвались мужчины с автоматами и принялись в упор расстреливать зрителей. После этого они подожгли помещение и скрылись на легковом автомобиле. Сейчас ведется их поиск.