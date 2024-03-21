Противостоять Светлане Ивановой будут еще 88 претендентов. Шоу стартует в апреле.

Противостоять Светлане Ивановой будут еще 88 претендентов. Шоу стартует в апреле.

62-летняя омская певица Светлана Иванова станет одной из участниц телевизионного музыкального шоу «Звезда». Участие в нем примут исполнители из 89 регионов России.

Светлана вправе рассчитывать на успех – она суперфиналистка пятого сезона шоу «Голос 60+». Впрочем, противостоять ей будут 88 претендентов на звание лучшего, которые наверняка тоже талантливы и амбициозны. Впрочем, об этом прямо заявляет сама Светлана.

– Друзья, скоро начнется проект «Звезда 2024», в котором я принимаю участие, все участники интересные, молодые, амбициозные, талантливые, рекомендую смотреть, получать удовольствие и голосовать за меня, – призывает певица на своей страничке в одной из соцсетей.

Очередной сезон стартует в начале апреля. От каждого региона выступает только один исполнитель или музыкальный коллектив. Творчески участники не ограничены и исполнять могут любую музыку – от рока до этники.

В постоянный состав жюри входят композитор Максим Дунаевский, телеведущий Юрий Николаев, певицы Юлия Савичева и Зара, а также теле- и радиоведущий Роман Емельянов. Порой к ним присоединяются приглашенные судьи. Начиная с третьего сезона ведет шоу «Звезда» актер и шоумен Оскар Кучера.