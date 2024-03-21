В эту сумму входит перелет, неделя проживания и медстраховка на одного человека.

В эту сумму входит перелет, неделя проживания и медстраховка на одного человека.

С 2 апреля омичи смогут летать в столицу Азербайджана Баку прямым рейсом. Как сообщает Омский аэропорт, авиакомпания IRAERO планирует выполнять их до 22 октября на самолетах SSJ 100. Билеты в город на берегу Каспийского моря можно купить по цене от 18 тыс. рублей.

– Омские туркомпании начали продавать недельные пакетные туры из Омска в Баку, куда включен перелет и проживание, трансфер и медстраховка. Цена тура на одного человека стартует от 48 690 рублей, – также сообщает аэропорт.

Вылеты из Омска планируются по вторникам в 4 часа ночи, из Баку – в 21:20 местного времени по понедельникам Время в пути составит 3,5 часа.

Отметим, что рейсы из Омска в Баку в последний раз осуществлялись в 2014 году.