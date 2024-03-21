Университет и природоохранное ведомство договорились в реализации совместных программ и проектов по самому широкому спектру направлений.

Университет и природоохранное ведомство договорились в реализации совместных программ и проектов по самому широкому спектру направлений.

Сегодня, 21 марта, Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора и Омский государственный аграрный университет им. П. А.Столыпина подписали соглашение о взаимодействии. Цель этого соглашения – сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, а также экологического просвещения и развития научных исследований в сфере охраны окружающей среды.

Подписи под документом поставили и.о. заместителя руководителя Управления Росприроднадзора по городу Омску Ольга Гаврильченко и ректор Омского государственного аграрного университета им. П.А.Столыпина Оксана Шумакова.

Соглашение предусматривает взаимодействие сторон в реализации совместных программ и проектов в области охраны окружающей среды; освещение хода и реализации проектов на официальных информационных порталах и в социальных сетях; популяризацию и просветительскую деятельность, направленную на формирование культуры и навыков раздельного накопления отходов и использования вторичного сырья; проведение кампаний информационного характера с целью продвижения профильных мероприятий; организацию научно-практических конференций и семинаров, а также включение в перечень индивидуальных достижений, принимаемых к учету при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО Омский ГАУ, достижения «лауреат, победитель, призер международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого» и начисление дополнительных баллов поступающим; оказание содействия в предоставлении лауреатам, победителям, призерам премии, поступающим в ФГБОУ ВО Омский ГАУ, мест на целевое обучение заказчиками целевого обучения, которые являются партнерами ФГБОУ ВО Омский ГАУ.

«Экология – дело каждого» – это премия Росприроднадзора, которая учреждена в марте 2021 года и присуждается за интересные, нестандартные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экологической культуры. Премия проводится ежегодно и вовлекает детей, молодежь и взрослых в экологическую повестку, поощряет их активность в борьбе за чистую планету.