Сотрудники ДПС будут работать в границах улицы Крупской и бульвара Архитекторов. Однако на перекрытом участке контроля не будет.

Сотрудники ДПС будут работать в границах улицы Крупской и бульвара Архитекторов. Однако на перекрытом участке контроля не будет.

С 24 марта в Омске из-за очередных ремонтных работ перекроют бульвар Архитекторов. Как стало известно на сегодняшней пресс-конференции, уже с понедельника, 25 марта, в границах улицы Крупской и самого бульвара Архитекторов будет работать экипаж ДПС, который планирует контролировать движение на этом перекрестке.

Однако территорию, где ведутся сами строительные работы контролировать на предмет несанкционированного проезда никак не будут. Вместо этого, чтобы не допустить возникновения ДТП, подрядчик установит дополнительные бетонные блоки, конусы и разметки.

– Бетонные блоки установлены полностью на освещенной улице. Там стоят фонарики, которые мигают. Водители едут полностью на освещенной улице и не видят мигающих огоньков и бетонных блоков. Мы дополнительно установим конусы, красные блоки, честно говоря, не знаю, что еще придумать, потому что, если человек настроен проехать бетонные блоки, он это сделает, – заявил первый заместитель директора ООО «СтройТраст» Игорь Шестаков.

Омских автолюбителей попросили быть внимательными и не ездить в ночное время по строительному участку.