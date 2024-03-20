Домашняя птица не вернулась к хозяину после тренировочного полета.

Домашняя птица не вернулась к хозяину после тренировочного полета.

В Омске потерялся домашний голубь по кличке Себас. Сообщение об этом появилось сегодня в соцсетях.

– После тренировки полета в районе Дмитриева, д. 2/8, и Крупской, д.19, три дня не возвращается домой (обычно достаточно менее суток). Откликается на имя Себас, понимает команду «ко мне», понимает жест похлопывание по руке, – сообщает хозяин пернатого.

Он также отметил, что голубю 5 лет. Он имеет красное кольцо на левой лапе и белое кольцо на правой. Был одет в красный комбинезон, но мог уже его снять.