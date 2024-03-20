На гранитном камне будут нанесены имена героев – уроженцев Центрального округа. Установить мемориал предложили сами местные жители.

На гранитном камне будут нанесены имена героев – уроженцев Центрального округа. Установить мемориал предложили сами местные жители.

Оказалось, что гранитный камень, который планируют установить между домами № 54 на улице 2-я Совхозная и № 65 в 2-м Краснопахарском проезде, является инициативой местных жителей. Об этом РИА «Омск-Информ» рассказали в пресс-службе администрации Центрального округа.

Голосование за объект велось в рамках реализации инициативного проекта «Мы помним, мы гордимся» с ноября по декабрь прошлого года. Инициативу поддержал 431 омич, против проголосовали всего 4 жителя города.

На установку гранитного камня выделили 905 тыс. рублей. На мемориале будут нанесены имена героев – уроженцев округа. Территорию рядом планируют выложить брусчаткой, а рядом установить светильники на солнечных батареях и сделать озеленение. Работы должны выполнить до 30 сентября.