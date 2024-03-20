Гранитный камень будет посвящен погибшим в Великой Отечественной войне. Его установят на улице 2-я Совхозная и в 2-м Краснопахарском проезде.

Гранитный камень будет посвящен погибшим в Великой Отечественной войне. Его установят на улице 2-я Совхозная и в 2-м Краснопахарском проезде.

В Омске между домами № 54 на улице 2-я Совхозная и № 65 в 2-м Краснопахарском проезде планируют установить гранитный камень в память о погибших в Великой Отечественной войне. В мэрии города уже объявили аукцион по поиску подрядчика. Благоустройство будет вестись в рамках реализации инициативного проекта «Мы помним, мы гордимся».

Кроме гранитного камня рабочим нужно установить две урны, которые должны быть деревянными с оцинкованными вкладышами. Сам камень должен иметь длину и ширину не более 1,5 м, а высоту не более 1 м.

Все работы требуют выполнить до 30 сентября. За это подрядчику заплатят 905 тыс. рублей.