Омск-Информ
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·Спорт

Причиной смерти спортивного комментатора стала острая сосудистая недостаточность. Уткину было 52 года.

Сегодня в Москве скончался известный спортивный журналист Василий Уткин. Об этом сообщил блогер Иван Карпов. Позже эту информацию подтвердили другие источники. Уткину было 52 года.

Как сообщает Baza, телекомментатора доставили на скорой помощи в кардиологическое отделение больницы имени Пирогова. Врачи диагностировали у него острую сосудистую недостаточность. Сразу после госпитализации Уткина подключили к аппарату ИВЛ. Но реанимационные действия результата не дали. Журналист скончался в 16.01.

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·Спорт

Причиной смерти спортивного комментатора стала острая сосудистая недостаточность. Уткину было 52 года.

Сегодня в Москве скончался известный спортивный журналист Василий Уткин. Об этом сообщил блогер Иван Карпов. Позже эту информацию подтвердили другие источники. Уткину было 52 года.

Как сообщает Baza, телекомментатора доставили на скорой помощи в кардиологическое отделение больницы имени Пирогова. Врачи диагностировали у него острую сосудистую недостаточность. Сразу после госпитализации Уткина подключили к аппарату ИВЛ. Но реанимационные действия результата не дали. Журналист скончался в 16.01.

1365