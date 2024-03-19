Оказалось, что аритмия возникает у молодых людей из-за дисплазии соединительных тканей.

Оказалось, что аритмия возникает у молодых людей из-за дисплазии соединительных тканей.

Ученые Омского государственного медицинского университета обнаружили причину нарушений ритма сердца у молодежи. Открытие позволит диагностировать нарушения на ранних стадиях. Оказалось, что аритмия возникает у молодых людей из-за дисплазии соединительных тканей (ДСТ), что приводит к разрушению структуры миокарда.

– Молодые люди с ДСТ неспособны переносить обычные для здорового человека физические и эмоциональные нагрузки. Они часто обращаются к врачам с жалобами со стороны сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем, а также желудочно-кишечного тракта, – отметила профессор кафедры внутренних болезней и семейной медицины ОмГМУ Галина Нечаева.

По словам экспертов, признаки ДСТ есть у каждого пятого человека. Если же они затрагивают несколько органов, то тогда проблема становится довольно серьезной. К примеру, развивающаяся из-за дисплазии патология сердечно-сосудистой системы может привести к внезапной сердечной смерти.

Ученые предложили следить за состоянием миокарда левого желудочка у пациентов с дисплазией при помощи спекл-трекинг эхокардиографии.