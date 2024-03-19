Женщина упала у себя дома и получила чрезвертельный перелом бедра. Ей потребовалась срочная операция.
Три недели назад в больницу им. Кабанова поступила 98-летняя омичка. Женщина упала у себя дома и получила чрезвертельный перелом бедра. Врачи провели пенсионерке операцию и установили гамма-штифты в дебренную кость.
– Пациентам в старческом возрасте, с целью ранней активизации, следует как можно быстрее проводить оперативное вмешательство и ставить такие конструкции, во избежание осложнений и возможного летального исхода. Существуют определенные клинические рекомендации для таких пациентов, где сказано, что операцию необходимо провести в ближайшие 48 часов. У нас получилось уложиться в этот временной промежуток, благодаря чему мы имеем положительный прогноз, – рассказал заведующий отделением травматологии Хаял Байрамов.
Женщине уже сняли швы. Теперь ей предстоит реабилитация, которая продлится 4 месяца.