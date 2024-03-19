Омск-Информ
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·Общество

Должность заняла Ольга Мицевич, ранее трудившаяся главным специалистом Управления по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Омского района.
В департаменте по делам молодежи, физической культуре и спорта появился новый заместитель директора. Должность заняла Ольга Мицевич. Представил нового сотрудника глава регионального Минспорта Иван Колесник. 
– Сегодня провели очередное совместное совещание с департаментом по делам молодежи, физической культуры и спорта и руководителями наших подведомственных учреждений. Представил нового заместителя директора департамента Ольгу Мицевич, которая будет курировать сферу молодежной политики в городе, – отметил Колесник.
Ранее Ольга Мицевич занимала пост главного специалиста Управления по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Омского района.
1740
·Общество

Должность заняла Ольга Мицевич, ранее трудившаяся главным специалистом Управления по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Омского района.
В департаменте по делам молодежи, физической культуре и спорта появился новый заместитель директора. Должность заняла Ольга Мицевич. Представил нового сотрудника глава регионального Минспорта Иван Колесник. 
– Сегодня провели очередное совместное совещание с департаментом по делам молодежи, физической культуры и спорта и руководителями наших подведомственных учреждений. Представил нового заместителя директора департамента Ольгу Мицевич, которая будет курировать сферу молодежной политики в городе, – отметил Колесник.
Ранее Ольга Мицевич занимала пост главного специалиста Управления по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Омского района.
1740