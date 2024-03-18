Количество погибших животных может увеличиться в ближайшее время, когда начнет сходить снег. Отловить и вывезти в дикую природу удалось в разы меньше.

Количество погибших животных может увеличиться в ближайшее время, когда начнет сходить снег. Отловить и вывезти в дикую природу удалось в разы меньше.

Сотрудники регионального Минприроды обнаружили на территории Омска и области около 500 трупов косуль, массовая миграция которых наблюдалась этой зимой. В ближайшее время, когда начнет сходить снег, количество погибших животных может увеличиться.

– По городу и области насчитывается 495 погибших косуль, территориальное разделение не ведется, – цитирует ответ Минприроды портал «Новый Омск».

Отловить и вывезти в естественную среду обитания удалось всего 138 особей.

На прошлой неделе сообщалось о нахождении большого количества трупов косуль в СНТ «Металлист» Любинского района.

Массовая миграция этих животных в Омской области началась в декабре прошлого года. Косули неоднократно наблюдались, в том числе, в центре Омска. Главной причиной их гибели стали нападения стай бродячих собак. Также животные гибли под колесами машин и при застревании в металлических заборах.