В 2023 году на территории региона произошло 130 аварий, в которых пострадали велосипедисты. Прирост – в пять раз больше, чем в среднем по стране.

В 2023 году на территории региона произошло 130 аварий, в которых пострадали велосипедисты. Прирост – в пять раз больше, чем в среднем по стране.

Исследовательское агентство «ПромРейтинг» опубликовало статистику по ДТП с пострадавшими велосипедистами за 2023 год. Омская область вошла в число регионов-антилидеров.

По официальным данным Госавтоинспекции, в прошлом году на территории страны произошло 5352 дорожных аварии с пострадавшими велосипедистами. По сравнению с 2022 годом их число выросло на 11,4 %.

В Омской области динамика в пять раз (!) превышает общероссийские показатели. Общее число аварий, в результате которых пострадали водители двухколесного транспорта, составило 130 случаев (это девятое место по стране). Прирост за год – на 56,6 %.

– Самый неудовлетворительный результат в виде роста показателя среди участников продемонстрировала Омская область – «+» 56,6 % к аналогичному периоду прошлого года, – отмечают составители рейтинга.

Из первой десятки регионов с наибольшим количеством ДТП с велосипедистами снижение таких аварий отмечается только в Санкт-Петербурге, Татарстане и Подмосковье.