Одно из волонтерских сообществ начало принимать упаковки от кормов для домашних животных. Из этих упаковок начали шить сумки.

Одно из волонтерских сообществ начало принимать упаковки от кормов для домашних животных. Из этих упаковок начали шить сумки.

В Омске волонтерское сообщество «Мобильный прием вторсырья» начало принимать упаковки от кормов для домашних животных. Об этом рассказали в социальных сетях. Кроме того, организаторы принимают упаковки от кофе и от жидкого мыла. Однако маркировка должна быть обязательно 7OTHER.

– Сегодня мы начинаем акцию по сбору упаковки от кормов для домашних животных и от кофе, с маркировкой 7OTHER. Эта маркировка означает, что упаковка изготовлена из смеси разных пластиков и, к сожалению, в ближайших регионах ее не перерабатывают. Но мы не отчаиваемся и ищем разные пути решения проблемы, и один из них – вторичное использование, – пишут организаторы акции.

Из упаковок от корма уже сшили первую сумку. Если такие сумки будут пользоваться популярностью среди омичей, то прием упаковки станет постоянным.