Одно из волонтерских сообществ начало принимать упаковки от кормов для домашних животных. Из этих упаковок начали шить сумки.
В Омске волонтерское сообщество «Мобильный прием вторсырья» начало принимать упаковки от кормов для домашних животных. Об этом рассказали в социальных сетях. Кроме того, организаторы принимают упаковки от кофе и от жидкого мыла. Однако маркировка должна быть обязательно 7OTHER.
– Сегодня мы начинаем акцию по сбору упаковки от кормов для домашних животных и от кофе, с маркировкой 7OTHER. Эта маркировка означает, что упаковка изготовлена из смеси разных пластиков и, к сожалению, в ближайших регионах ее не перерабатывают. Но мы не отчаиваемся и ищем разные пути решения проблемы, и один из них – вторичное использование, – пишут организаторы акции.
Из упаковок от корма уже сшили первую сумку. Если такие сумки будут пользоваться популярностью среди омичей, то прием упаковки станет постоянным.