Благодаря новому проекту Омского НПЗ старшеклассники углубили знания в области технических наук и получили представление о карьере в сфере нефтепереработки.

Благодаря новому проекту Омского НПЗ старшеклассники углубили знания в области технических наук и получили представление о карьере в сфере нефтепереработки.

У лучших учеников инженерных классов Омска появилась уникальная возможность попробовать себя в роли нефтепереработчиков. Омский НПЗ организовал для них профориентирующую игру «Производство будущего». В ней приняли участие несколько сотен одиннадцатиклассников.

Будущие инженеры познакомились с работой крупнейшего предприятия отрасли нефтепереработки, своими руками создали макеты технологических установок, составили образовательный план для получения профессии нефтепереработчика, а затем приняли участие в работе круглого стола, на котором обсуждалось будущее завода. Справиться с заданиями старшеклассникам помогали молодые специалисты ОНПЗ.

Игра, разработанная экспертами всероссийского образовательного проекта «Образ будущего» по заказу Омского нефтеперерабатывающего завода, – это новое мероприятие программы подготовки кадров «Школа – ссуз/вуз – ОНПЗ». Проект позволяет школьникам и студентам углубить знания в области технических наук и построить карьеру в нефтепереработке.

– У предприятия обширная программа взаимодействия с молодежью на всех этапах обучения, помогающая ребятам со школьной скамьи делать профессиональный выбор и получать специальные знания, – говорит министр образования Омской области Иван Кротт. – В партнерстве с Омским НПЗ в регионе каждый год проходят яркие образовательные события. Наши совместные усилия направлены на формирование технического кадрового резерва области.

Как считает генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский, подобные нестандартные форматы взаимодействия помогают заинтересовать молодежь инженерными специальностями, а предприятию – вовремя замечать будущих талантливых сотрудников.

– На игре школьники с техническим складом ума оценили карьерный потенциал сферы нефтепереработки. Пройдут годы, и часть участников «Производства будущего» придет на предприятие, – отметил Белявский.

Добавим, что профориентирующая игра «Производство будущего» состоялась в ОмГТУ, где размещается базовая кафедра «Газпром нефти». Здесь обучают будущих сотрудников предприятия. Не исключено, что участники проекта в скором времени присоединятся к ним.