Накануне праздника продажи смарт-часов, умных колонок, фитнес-браслетов и беспроводных наушников выросли в 2,3 раза по сравнению с обычной неделей.

Накануне праздника продажи смарт-часов, умных колонок, фитнес-браслетов и беспроводных наушников выросли в 2,3 раза по сравнению с обычной неделей.

Электронные устройства по-прежнему остаются востребованным подарком к женскому празднику. По данным объединенной розничной сети МегаФона и Yota, с 4 по 8 марта продажи гаджетов выросли на 27 % в штуках и на 45 % в денежном выражении по сравнению с обычной неделей года. На предпраздничной неделе покупатели тратили больше: средний чек увеличился на 8 %.

Картина потребления в Омской области в этот период также изменилась. Самыми быстрорастущими категориями продаж стали «цифровые аксессуары» и «умные колонки». Так, число покупок умных часов выросло в 2 раза, а фитнес‑браслетов – в 10 раз. В топе продаж – Infinix и Xiaomi. Традиционный лидер среди аксессуаров – беспроводные наушники – также показал рост: продажи увеличились в штуках на 115 %. Здесь в списке наиболее частых покупок – Xiaomi, а также Apple Airpods.

Продажи умных колонок выросли на 500 % в штуках. Чаще всего покупатели отдавали предпочтение моделям «Яндекс Станций» и Sber Boom.

Категория смартфонов росла медленнее остальных и показала в преддверии праздников прирост на 71% в количественном эквиваленте.

– Накануне женского праздника покупатель больше обычного интересовался теми категориями товаров, где есть максимальная вариативность. Повышенный спрос получили те гаджеты, которые обладают широкой цветовой палитрой и оригинальным дизайн-исполнением, – отметил директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов.

ПАО «МегаФон», https://megafon.ru