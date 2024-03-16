Сотрудник компании S7 Карен Новицкий показал, как воздушное судно разгоняется по взлетной полосе и взлетает над спящим городом.

Сотрудник компании S7 Карен Новицкий показал, как воздушное судно разгоняется по взлетной полосе и взлетает над спящим городом.

Омский аэропорт в своем паблике обнародовал видео из кабины пилота над Омском. На ролике в 39 секунд показано, как самолет едет по взлетной полосе и взмывает в небо.

Можно без труда разглядеть заснеженный Ленинградский мост и центр города. Автор ролика – пилот авиакомпании S7 Карен Новицкий.

Новый аэропорт начнут строить за чертой города. Голосование за лучший дизайн-проект продлится до 29 марта.