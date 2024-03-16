Председателем городского поселения стал Константин Гладких. Ранее он работал заведующим областным физкультурно-спортивным клубом «Урожай».

Председателем городского поселения стал Константин Гладких. Ранее он работал заведующим областным физкультурно-спортивным клубом «Урожай».

14 марта утвержден председатель Совета Калачинского городского поселения Омской области. Им стал 44-летний выпускник аграрного университета Константин Гладких. Он сменил Алексея Басова, занимавшего этот пост с ноября 2020 года. Причина кадровой ротации не называется.

Выдвигаясь в депутаты четвертого созыва Совета Калачинска в 2019 году, Гладких работал заведующим областным физкультурно-спортивным клубом «Урожай». В качестве депутата этого органа он работал с третьего созыва, с сентября 2016 года.

По данным ЕГРЮЛ, в 2004 году Константин Гладких выступал совладельцем компании «Мультимедия-центр», занимавшейся розничной торговлей компьютерами и программным обеспечением.