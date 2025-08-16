Омск-Информ
·Общество

По случаю юбилея Калачинска пекари готовят 3000 «вареных» свадебных калачей.

В эти выходные в Калачинске проходят торжества по случаю 230-летия города. Одним из центральных событий праздника станет установление гастрономического рекорда России. Пекари приготовят 3000 «вареных» свадебных калачей по рецепту носителя традиционной культуры Валентины Бондаревой.

Первая тысяча калачей уже испечена. Когда работа будет завершена и рекорд официально зарегистрируют, попробовать выпечку смогут все гости праздника.

