В Омске нераспроданными остается 224 тыс. кв. м жилья в новостройках. Это составляет 56 %.

В Омске нераспроданными остается 224 тыс. кв. м жилья в новостройках. Это составляет 56 %.

В Омске на начало марта 56 % новостроек остались нераспроданными. Такие данные приводятся в рейтинге по числу нераспроданных новостроек аналитической платформы bnMAP.pro, сообщает «РБК-Недвижимость».

По данным исследования, в городе строят около 400 тыс. кв. м жилья, а нераспроданными остаются 224 тыс. кв. м. Больше всего нераспроданного жилья оказалось в Краснодаре. Там строится 4,2 млн кв. м. новостроек, 3,2 млн кв. м из них не проданы. На втором месте – Воронеж (не продано 66 % жилья). Третье место заняли Самара и Красноярск (по 64 %).

Отметим, что в прошлом году Омск был одним из лидеров по числу непроданных новостроек. Тогда покупателя не нашли 77 % жилья.