Омск-Информ
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·Общество

Омичи могут проголосовать за понравившийся вариант.
Губернатор Виталий Хоценко опубликовал видеоролики с презентациями четырех концепций для будущего аэропорта Омск-Федоровка. Эти варианты вчера были выбраны на архитектурно-градостроительном совете.
Омичей просят проголосовать за понравившийся вариант, голосование ведется в телеграм-канале губернатора. Оно продлится до 29 марта.
Первый вариант «Танец ветра» от компании IND, которая хочет установить на крыше аэропорта солнечные батареи.

Второй вариант от архитектурного бюро «Хвоя». 

Третий вариант от «Студии 44», в котором авторы предлагают возвести аэропорт в виде крыла.

Четвертый вариант под названием «Жемчужина Сибири» подготовила студия UNK. Авторы вдохновились творчеством Михаила Врубеля и решили рассказать о том, что Омск – это сокровище Сибири.

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·Общество

Омичи могут проголосовать за понравившийся вариант.
Губернатор Виталий Хоценко опубликовал видеоролики с презентациями четырех концепций для будущего аэропорта Омск-Федоровка. Эти варианты вчера были выбраны на архитектурно-градостроительном совете.
Омичей просят проголосовать за понравившийся вариант, голосование ведется в телеграм-канале губернатора. Оно продлится до 29 марта.
Первый вариант «Танец ветра» от компании IND, которая хочет установить на крыше аэропорта солнечные батареи.

Второй вариант от архитектурного бюро «Хвоя». 

Третий вариант от «Студии 44», в котором авторы предлагают возвести аэропорт в виде крыла.

Четвертый вариант под названием «Жемчужина Сибири» подготовила студия UNK. Авторы вдохновились творчеством Михаила Врубеля и решили рассказать о том, что Омск – это сокровище Сибири.

1668