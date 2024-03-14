Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Напомним, лучшие проекты будущей воздушной гавани выбраны вчера на архитектурно-градостроительном совете.

Вчера в Омске состоялось заседание архитектурно-градостроительного совета по вопросу строительства аэропорта Омск-Федоровка. На встрече ряд дизайнерских бюро представил свое видение будущей воздушной гавани.

Из семи проектов участники выбрали четырех финалистов. Предпочтение они отдали концепции, созданной компанией «Студия 44», предлагающей создать аэропорт в форме крыла самолета. Проголосовать за этот либо другой понравившийся проект можно в телеграм-канале губернатора Омской области Виталия Хоценко.

Отметим, что концепция «Студии 44» пока лидирует в голосовании. Ее ближайшим конкурентом является проект архитектурного бюро «Хвоя», в котором авторы хотят соединить мир неба и земли.

Голосование продлится до 29 марта.

2987
·Общество

Напомним, лучшие проекты будущей воздушной гавани выбраны вчера на архитектурно-градостроительном совете.

Вчера в Омске состоялось заседание архитектурно-градостроительного совета по вопросу строительства аэропорта Омск-Федоровка. На встрече ряд дизайнерских бюро представил свое видение будущей воздушной гавани.

Из семи проектов участники выбрали четырех финалистов. Предпочтение они отдали концепции, созданной компанией «Студия 44», предлагающей создать аэропорт в форме крыла самолета. Проголосовать за этот либо другой понравившийся проект можно в телеграм-канале губернатора Омской области Виталия Хоценко.

Отметим, что концепция «Студии 44» пока лидирует в голосовании. Ее ближайшим конкурентом является проект архитектурного бюро «Хвоя», в котором авторы хотят соединить мир неба и земли.

Голосование продлится до 29 марта.

2987