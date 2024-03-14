К тому же за их поведением будет следить командование. Такой законопроект приняли в Госдуме РФ.

К тому же за их поведением будет следить командование. Такой законопроект приняли в Госдуме РФ.

Госдума РФ приняла законопроект, который позволит приостановить судимость, а после снять судимость за участие в СВО, включая тех, кто осужден за тяжкие преступления. Однако, документ исключает из этой категории педофилов, террористов, экстремистов, изменников и лиц, совершивших другие серьезные преступления.

Предлагается внести поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, а также признать недействительным ФЗ 270, принятый в 2023 году. По сути, это означает, что механизм мобилизации заключенных в армию будет использоваться не только во время СВО, но и в случае любых возможных военных конфликтов.

Разработчики законопроекта утверждают, что осужденные по «тяжелым» статьям будут направлены в штурмовые подразделения. Заслужить свободу и избавиться от судимости они смогут, получив награду или демобилизовавшись по состоянию здоровья или возрасту.

В ходе обсуждения депутат от партии «Справедливая Россия – За правду!» Александр Аксененко также поднял вопрос, будут ли командиры давать характеристики бывшим осужденным после окончания контракта. Это позволит властям регионов определить, нуждается ли человек в дополнительном присмотре и насколько он исправился.