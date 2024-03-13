Омск-Информ
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·Общество

Мэр Шелест уже записал на студии «Кашу из топора», заммэра Казаков – «Войну грибов с ягодами».
Омские библиотеки запустили новый проект под названием «Папины сказки». Планируется записать более 200 аудиокниг. В качестве чтецов выступят отцы из Омска. В проекте уже приняли участие мэр Сергей Шелест и его заместитель Юрий Казаков.
– Я прочел русскую народную сказку «Каша из топора», Юрий Анатольевич остановил свой выбор на сказке Владимира Даля «Война грибов с ягодами», – рассказал Шелест в своем ТГ-канале.
База сказок будет доступна для всех желающих на сайте омских муниципальных библиотек.
·Общество

Мэр Шелест уже записал на студии «Кашу из топора», заммэра Казаков – «Войну грибов с ягодами».
Омские библиотеки запустили новый проект под названием «Папины сказки». Планируется записать более 200 аудиокниг. В качестве чтецов выступят отцы из Омска. В проекте уже приняли участие мэр Сергей Шелест и его заместитель Юрий Казаков.
– Я прочел русскую народную сказку «Каша из топора», Юрий Анатольевич остановил свой выбор на сказке Владимира Даля «Война грибов с ягодами», – рассказал Шелест в своем ТГ-канале.
База сказок будет доступна для всех желающих на сайте омских муниципальных библиотек.