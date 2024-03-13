Омск-Информ
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·Общество

Количество сократилось на 47 %. Больше всего уменьшилось число поддельных купюр номиналом 5 тыс. рублей.

В Омской области сократилось количество выявленных фальшивых банкнот. Их стало меньше на 47 %. Как рассказали в пресс-службе Омского отделения Банка России, за прошлый год в регионе нашли 60 поддельных купюр. Это на 53 меньше, чем в 2022 году. Больше всего сократилось количество поддельных банкнот номиналом 5 тыс. рублей. В прошлом году их обнаружили 30 штук, а годом ранее – 78.

– Фальшивые купюры номиналом 5 тыс. рублей – это половина от всех выявленных в регионе подделок в прошлом году. Также нередко аферисты незаконно изготавливали банкноты номиналом 1 тыс. рублей. В 2023 году таких обнаружено 19 штук, – отметил заместитель управляющего отделением Омск Банка России Илья Плиндер.

Омичей просят быть предельно внимательными и проверять купюры.

·Общество

Количество сократилось на 47 %. Больше всего уменьшилось число поддельных купюр номиналом 5 тыс. рублей.

В Омской области сократилось количество выявленных фальшивых банкнот. Их стало меньше на 47 %. Как рассказали в пресс-службе Омского отделения Банка России, за прошлый год в регионе нашли 60 поддельных купюр. Это на 53 меньше, чем в 2022 году. Больше всего сократилось количество поддельных банкнот номиналом 5 тыс. рублей. В прошлом году их обнаружили 30 штук, а годом ранее – 78.

– Фальшивые купюры номиналом 5 тыс. рублей – это половина от всех выявленных в регионе подделок в прошлом году. Также нередко аферисты незаконно изготавливали банкноты номиналом 1 тыс. рублей. В 2023 году таких обнаружено 19 штук, – отметил заместитель управляющего отделением Омск Банка России Илья Плиндер.

Омичей просят быть предельно внимательными и проверять купюры.