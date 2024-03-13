Проводы зимы и встреча весны в Чернолученской курортной зоне, в которой расположена «Сказка», подарит гостям отеля незабываемые впечатления.

Проводы зимы и встреча весны в Чернолученской курортной зоне, в которой расположена «Сказка», подарит гостям отеля незабываемые впечатления.

Масленица — один из самых известных старинных народных праздников, который продолжают отмечать и в настоящее время. Торжество длится целую неделю и предваряет Великий пост: в эти дни пекут блины и сжигают чучело, чтобы проводить зиму и встретить весну. Вообще у Масленицы много ритуалов и обычаев. Например, в течение всей праздничной недели принято ходить в гости и принимать у себя дома гостей. В полном соответствии с этой традицией загородный отель «Сказка» подготовился к встрече омичей. На каждый день недели здесь запланированы следующие мероприятия:

В 11.00: Бодрящие эстафеты и активные игры за зданием аквапарка;

В 12.00: Прохождение трассы на веревочном парке;

В 17.00: Мастер-классы в сказочном зале;

В 20.00: Интересные мини-квесты в игропарке.

В Прощеное воскресенье, которое в 2024 году выпадет на 17 марта принято просить друг у друга прощение за огорчения и неприятности, нанесенные в течение года, а еще с размахом провожать Масленицу. В этот день сжигается соломенное чучело хозяйки праздника. Пепел развеивают по полям, чтобы год был плодородным. С этого момента зима должна уйти, уступив права солнечной и теплой весне. В отеле «Сказка» на «Прощеный день» запланированы:

Проводы Масленицы (за зданием Аквапарка);

Сожжение соломенного чучела;

Бой мешками;

Снимание призов с облетелого столба;

Угощения блинами;

Концертная программа с песнями и танцами.

Не пропустите ни одного момента веселья на «Масленичной неделе» в отеле «Сказка»! Специалисты офиса продаж (ул. Красный Путь, 86а) предложат лучшие варианты для бронирования с учетом действующих акций и скидок, помогут определиться с выбором номера.

Подробности можно узнать по телефонам: 21-80-68, 21-80-63.

ООО «Гранд». Реклама