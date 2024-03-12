Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Со вчерашнего дня компанию возглавляет Игорь Рыбалов.
В омском ОАО «Хлебодар» сменился генеральный директор. Свою должность покинул 66-летний Евгений Аронов. Он руководил организацией с ноября 2021 года, заменив на этом посту Аркадия Гольдштейна. До этого Аронов руководил предприятием с 2016 года, а затем был избран председателем совета директоров. 
– Я пришел на это место, чтобы подыскать нового руководителя. Я это сделал и после решил уйти. Сам остаюсь председателем совета директоров, – рассказал Аронов РИА «Омск-информ».
С 11 марта должность гендиректора «Хлебодара» занимает Игорь Рыбалов. Ранее он значился учредителем организаций IT-сферы.  
·Экономика/Бизнес

Со вчерашнего дня компанию возглавляет Игорь Рыбалов.
В омском ОАО «Хлебодар» сменился генеральный директор. Свою должность покинул 66-летний Евгений Аронов. Он руководил организацией с ноября 2021 года, заменив на этом посту Аркадия Гольдштейна. До этого Аронов руководил предприятием с 2016 года, а затем был избран председателем совета директоров. 
– Я пришел на это место, чтобы подыскать нового руководителя. Я это сделал и после решил уйти. Сам остаюсь председателем совета директоров, – рассказал Аронов РИА «Омск-информ».
С 11 марта должность гендиректора «Хлебодара» занимает Игорь Рыбалов. Ранее он значился учредителем организаций IT-сферы.  